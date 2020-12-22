Москва, , 13:26 — REGNUM Россия занимает первое место по надёжности электроэнергетической системы, хотя по объёмам выработки — четвёртое. Об этом 22 декабря заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента России Владимиром Путиным.

«Хотел бы отметить, что у нас самая надёжная электроэнергетическая система, несмотря на то, что мы занимает четвёртое место по выработке. Потому что требования, которые установлены, позволяют нам говорить о более высокой надёжности, защите наших потребителей», — заявил Новак.