Москва, , 13:25 — REGNUM В Госдуме предупреждают о появлении в России частных вытрезвителей, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Регионы получают право создавать на основе государственно-частного партнерства вытрезвители. Туда будут доставляться полицией лица, находящиеся в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении, утратившие способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

«Полномочием-то наделили, а денег на эти полномочия регионам и муниципалитетам опять не дали. А поэтому учреждения эти могут создаваться в рамках государственно — частного партнёрства или муниципально — частного партнёрства. То есть, появятся частные вытрезвители для, тех кого поймают в состоянии алкогольного опьянения и для наркоманов. Услуга будет платной», — отметила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) в Facebook.

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