Джакарта, 22 декабря 2020, 13:23 — REGNUM Индонезия и Турция изучают возможности сотрудничества по созданию космодромов, спутников и ракет-носителей, сообщает CNN Indonesia.
Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Джакарта и Анкара также договорились о сотрудничестве в области аэрокосмической и фармацевтической промышленности.
По словам Ретно Марсуди, турецко-индонезийское сотрудничество в оборонном секторе и оборонной промышленности продолжает значительно прогрессировать.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявил, что сотрудничество между сторонами, особенно в экономической и оборонной областях, продолжает расширяться.
«Две страны извлекли большую пользу из сотрудничества в оборонной промышленности. Турция много инвестировала в этот сектор», — заявил Мевлют Чавушоглу.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Турции прибыл с визитом в столицу Индонезии Джакарту.
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