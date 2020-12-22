Джакарта, , 13:23 — REGNUM Индонезия и Турция изучают возможности сотрудничества по созданию космодромов, спутников и ракет-носителей, сообщает CNN Indonesia.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Джакарта и Анкара также договорились о сотрудничестве в области аэрокосмической и фармацевтической промышленности.

По словам Ретно Марсуди, турецко-индонезийское сотрудничество в оборонном секторе и оборонной промышленности продолжает значительно прогрессировать.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявил, что сотрудничество между сторонами, особенно в экономической и оборонной областях, продолжает расширяться.

«Две страны извлекли большую пользу из сотрудничества в оборонной промышленности. Турция много инвестировала в этот сектор», — заявил Мевлют Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Турции прибыл с визитом в столицу Индонезии Джакарту.

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