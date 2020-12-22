Киев, , 13:23 — REGNUM Обычно в первую пятерку рейтинговых списков попадают представители действующей власти, но в этом году сразу два издания назвали одного из главных оппозиционеров Украины, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука одним из самых влиятельных людей страны.

Об этом в эфире канала NewsOne сегодня, 22 декабря. заявил украинский политик, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Михаил Опанащенко.

По его мнению, это свидетельствует о том, что политика, которую Медведчук последовательно внедряет на Украине, имеет значимую поддержку людей.

«Из оппозиции попасть в рейтинговый список — свидетельствует о том, что люди поддерживают, люди признают, и во многих случаях он (глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — ИА REGNUM) фактически выполняет роль власти. Та политика, которую он реализует: и в отношении мира на Донбассе, и в отношении закупки вакцины, и в отношении прекращения внешнего управления, и реализации политики для украинских предприятий и граждан свидетельствует о том, что оппозиция сейчас декларирует проукраинскую политику», — сказал парламентарий.

Он добавил, что в отличие от Медведчука, многие политики попали в этот список, да и должности свои получили, по сути только благодаря манипуляциям на теме мира в Донбассе.

«Господин Ермак, по сути, попал в этот список благодаря, я бы так сказал, политике, которую он изначально демонстрировал, — это по миру на Донбассе, по реализации Минских соглашений. У нас Петр Порошенко в 2014 году фактически выиграл свои выборы благодаря своим обещаниям закончить конфликт на Востоке Украины за 2 недели и вернуть Донецкую и Луганскую область, и господин президент Зеленский — также», — подчеркнул член партии ОПЗЖ.

По его словам, в мирном урегулировании конфликта в Донбассе сейчас по-настоящему заинтересован только Медведчук и его политсила, которые все для этого и делают.

«Сейчас один Виктор Медведчук и партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» всячески содействуют реализации Минских соглашений. Это и создание межпарламентского формата, и поступательная работа в обмене пленными, и возобновление работы украинских предприятий — освобождение рынков сбыта, снятие санкций. То есть проделывается очень много работы. Поэтому не удивительно, что Виктор Медведчук попадает в этот список и занимает одну из лидерских позиций», — резюмировал Опанащенко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Медведчук неоднократно заявлял, что у официального Киева нет политической воли для мирного урегулирования конфликта в Донбассе, отсюда и невыполнение Минских соглашений, и, как следствие, отсутствие настоящего мира, несоблюдение режима тишины и отсутствие обменов удерживаемыми лицами.