Москва, , 13:19 — REGNUM В Германии могут начаться масштабные протесты, если правительство не пересмотрит свой подход к борьбе с эпидемией. Об этом 22 декабря заявил депутат бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт на телеканале «Россия 24».

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"Если эти меры не станут более логичными и эффективными, я думаю, не избежать волнений», — заявил Гердт.

Он напомнил, что в Германии введён достаточно жёсткий локдаун до середины января. Однако предложенные противоэпидемические меры вызывают множество вопросов.

«Судя по тем сведениям, которые не совсем открыто говорятся, он будет продлён и дальше. До 10 числа жёсткий локдаун. Но мы не видим результатов. Мы не видим, что этот жёсткий локдаун приносит какой-то эффект в количестве заражённых», — указал он.

Новый, более заразный штамм коронавируса была впервые зафиксирован в Великобритании в сентябре, однако распространяться начал в конце декабря. Он также был зафиксирован в Дании, Нидерландах и Австралии, ЮАР и Италии.

После этих новостей страны Евросоюза начали отменять авиасообщение с Великобританией. С полуночи 22 декабря авиасообщение с ней приостановила и Россия.