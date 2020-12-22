Москва, , 13:20 — REGNUM Встречу с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком, отвечающим в правительстве за развитие топливно-энергетического комплекса (ТЭК), проведет 22 декабря президент России Владимир Путин. Об этом 22 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как напомнил пресс-секретарь, 22 декабря текущего года отмечается 100-летие со дня утверждения Государственного плана электрификации России и День энергетика.

«По случаю этого дня, этой даты, Путин сегодня в Ново-Огарево примет вице-премьера Александра Новака. Вы знаете, что он курирует ТЭК», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин направил свое поздравление работникам и ветеранам российского энергетического комплекса с их профессиональным праздником и со 100-летием утверждения Государственного плана электрификации России.