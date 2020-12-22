Сеул, , 13:23 — REGNUM Спецсамолёт главы КНДР совершил перелёт из Пхеньяна на восточное побережье страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отслеживающий активность авиации сервис No Callsign.

По данным сервиса, реактивный самолёт АН-148 Air Koryo, используемый Ким Чен Ыном для коротких перелётов и проведения инспекций, был замечен в небе над Пхеньяном около 10:05 по местному времени. Предполагается, что самолёт направился в город Вонсан провинции Канвондо, где расположена вилла председателя Госсовета КНДР.

Напомним, что глава КНДР посещал Вонсан в апреле и в мае текущего года, где вёл непубличную деятельность — посещал отделения армии и следил за разработкой ракет и другого стратегического оружия.