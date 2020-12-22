Москва, , 13:17 — REGNUM Вакцинация кандидата в президенты Соединённых Штатов демократа Джо Байдена от COVID-19 не является поводом для российского лидера Владимира Путина тоже публично сделать прививку. Об этом 22 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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»Абсолютно (нет). Мы самодостаточная страна, у нас абсолютно самодостаточный президент с не меньшим опытом, чем у господина Байдена», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли пример Байдена мотивировать Путина публично пройти вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидату в президенты США Байдену ввели первую дозу вакцины компаний Pfizer и BioNTech от COVID-19. Претендент на пост главы Белого дома принял участие в вакцинации публично. Мероприятие прошло в клинике в городе Ньюарк в штате Делавэр.

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