Москва, , 13:14 — REGNUM В Германии накапливается протестный потенциал из-за непоследовательных мер борьбы с коронавирусом. Об этом 22 декабря заявил депутат бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт на телеканале «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

"Я про предприятия сейчас бы промолчал, потому что они пока ещё подкармливаемы дотациями, и не видят другого выхода, помалкивают. Но накапливается огромный потенциал недовольства среди народа в связи с неадекватностью этих мер, нелогичностью очень часто», — заявил Гердт.

«В автобусах в школу дети едут битком набитые. В самом классе должны сидеть на расстоянии с открытыми окнами. И таких примером можно называть очень много. Люди не понимают, почему в парикмахерскую можно ходить, а кафе закрыли», — указал он.

Новый, более заразный штамм коронавируса была впервые зафиксирован в Великобритании в сентябре, однако распространяться начал в конце декабря. Он также был зафиксирован в Дании, Нидерландах и Австралии, ЮАР и Италии.

После этих новостей страны Евросоюза начали отменять авиасообщение с Великобританией. С полуночи 22 декабря авиасообщение с ней приостановила и Россия.