Москва, , 13:36 — REGNUM Российский президент Владимир Путин ранее сказал, что за блогером Алексеем Навальным нужно приглядывать, однако не уточнял, кто именно делает это. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 22 декабря журналистам.

Представителя Кремля спросили, как президент оценивает работу ФСБ на фоне того, что сотрудники этой спецслужбы, наблюдавшие за Навальным, якобы были раскрыты. Песков призвал не передёргивать высказывания главы государства.

«Президент не указывал конкретных сотрудников, которые присматривают за такими людьми, как берлинский пациент, он об этом не говорил, не нужно передергивать», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе большой пресс-конференции 17 декабря Путин заявил, что Навальный пользуется поддержкой американских спецслужб. «А если и это правильно, тогда любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать», — сказал президент.

Позднее Навальный опубликовал запись телефонной беседы с якобы сотрудником ФСБ, который готовил покушение на блогера. Песков заявил, что таким образом спецслужбу хотят дискредитировать.

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