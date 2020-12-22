Париж, , 13:19 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон положительно отозвался о «проницательности» своего предшественника Николя Саркози, который ввел в политическую жизнь Франции оборот «национальная идентичность».

В интервью L'Express, первая часть которого была опубликована во вторник, 22 декабря, лидер Франции заявил, что жители страны могли бы «ассоциировать себя» с «историей и судьбой Франции».

Эммануэль Макрон «Вопрос, на который мы должны ответить, одновременно и легкий, и непростой: что это такое — быть французом? Сомнения в ответе на этот вопрос подкрепляются процессами, такими как миграция, которые создали своеобразную культурную неуверенность. По сути, проницательность Николя Саркози позволила ему еще десять лет назад создать формулировку национальной идентичности, которая кажется мне хорошей, хотя она и вызвала много споров».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря президент Франции заявил, что доволен реагированием правительства страны на вторую волну пандемии вируса SARS-CoV-2.

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