Париж, 22 декабря 2020, 13:19 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон положительно отозвался о «проницательности» своего предшественника Николя Саркози, который ввел в политическую жизнь Франции оборот «национальная идентичность».
В интервью L'Express, первая часть которого была опубликована во вторник, 22 декабря, лидер Франции заявил, что жители страны могли бы «ассоциировать себя» с «историей и судьбой Франции».
Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря президент Франции заявил, что доволен реагированием правительства страны на вторую волну пандемии вируса SARS-CoV-2.
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