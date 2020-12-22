Москва, , 13:09 — REGNUM Ужесточение противоэпидемических мер на фоне обнаружения нового штамма коронавируса в Великобритании может быть использовано в политических целях. Об этом 22 декабря заявил депутат бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт на телеканале «Россия 24».

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"Это очередная попытка использовать коронавирус с благими намерениями. Это воспитательная мера? Часть этого допускаем, вполне. До 10 числа все мы на жёстком локдауне. И наверняка будет использована эта мера», — заявил Гердт.

«Если мера эффективная и давление подействует, то, возможно, найдутся аргументы, что, в принципе большой такой опасности от Великобритании нет. Или ровно столько же опасности, сколько от Голландии и Франции. Это игра. Игра политиков», — указал он.

Новый, более заразный штамм коронавируса была впервые зафиксирован в Великобритании в сентябре, однако распространяться начал в конце декабря. Он также был зафиксирован в Дании, Нидерландах и Австралии, ЮАР и Италии.

После этих новостей страны Евросоюза начали отменять авиасообщение с Великобританией. С полуночи 22 декабря авиасообщение с ней приостановила и Россия.