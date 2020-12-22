Бразилиа, , 13:11 — REGNUM По делу о коррупции арестован мэр столицы Бразилии — города Рио-де-Жанейро — Марселу Кривелла. Об этом 22 декабря сообщает телеканал Globo.

По информации телеканал, в связи с этим же расследованием были арестованы еще как минимум два человека. Уточняется, что это предприниматель Рафаэль Алвес и экс-следователь Фернанду Морайс.

При этом ранее в ноября текущего года Кривелла проиграл второй тур муниципальных выборов, на которых он пытался переизбраться на занимаемый им в настоящее время пост.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уголовное дело о получении взятки возбудили на Ставрополье против бывшего заместителя главы города Невинномысска Олега Бондаренко.