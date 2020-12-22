Москва, , 13:08 — REGNUM Санкции, введённые США в отношении ряда российских компаний, являются демонстрацией очередного враждебного по отношению к России шага. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это очередной враждебный шаг по отношению к России. Мы можем только сожалеть, что очередная уходящая администрация США предпочитает пнуть и так находящиеся в очень плохой форме российско-американские отношения», — сказал Песков.

По его словам, каждый такой пинок отдаляет Россию и США от нормализации двусторонних отношений и усложняет процесс выхода из «этого пагубного для наших отношений штопора».