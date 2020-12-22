Найроби, , 13:10 — REGNUM Губернатор Найроби Майк Сонко обратился в суд, чтобы оспорить решение Сената городского округа об отстранении его от должности. Об этом сообщает газета The Nation.

Он подал апелляцию через адвокатов Эванса Ондеки и Уилфреда Ньяму в понедельник, 21 декабря.

Сонко потребовал отказать в приведении к присяге спикеру окружного Собрания Бенсона Мутуры в качестве исполняющего обязанности губернатора. Однако Мутура официально вступил в должность в понедельник, 21 декабря.

В своей апелляции Сонко утверждал, что сенат был предвзят в предложении об импичменте и что он «применил политическую доктрину вместо закона и конституции».

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