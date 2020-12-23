Сеул, , 09:46 — REGNUM Правительство Южной Корее сделает все возможное, чтобы не затянуть с вакцинацией населения от коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление главы государства Мун Чжэ Ина.

Известно, что данное заявление было обнародовано сегодня, 22 декабря, в ходе встречи с руководителями пяти основных конституционных органов.

В рамках встречи стороны обсудили эпидемиологическую ситуацию в стране и меры борьбы с пандемией коронавируса.

Президент также напомнил, что правительство страны стремится обеспечить население вакциной с начала пандемии, а также акцентировал внимание на том, что власти намерены начать вакцинацию в первом квартале 2021 года.

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