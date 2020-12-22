Москва, , 12:55 — REGNUM Решение о введении антироссийских санкций, принятое Европейским союзом из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным, является конфронтационным и идут в разрез с международным правом. Об этом 22 декабря заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Читайте также: Россия расширила ответные санкции против ЕС из-за Навального

«Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином Навальным», — говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что инициаторы этого шага «не представили доказательств по этому делу не только российским властям, но даже своим собственным партнерам по ЕС».

Дипломаты отметили, что «конфронтационное политическое решение, идущее вразрез с международно-правовыми прерогативами СБ ООН и хельсинкскими принципами невмешательства во внутренние дела» было принято Советом ЕС «в обстановке спешки и скрытности», а конкретные фамилии уже потом произвольно верстались под данное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Россия на основе принципа взаимности приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Послы ФРГ, Франции и Швеции вызваны в МИД РФ из-за антироссийских санкций