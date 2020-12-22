Москва, , 12:54 — REGNUM Объединение российских и китайских предприятий в единый санкционный список со стороны США является показательным шагом. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя ввод санкций со стороны США в отношении российских и китайских предприятий.

«Создатели нового санкционного списка объединили российские и китайские компании и ведомства в единый перечень. Это весьма показательно. Ведь именно Москва и Пекин выступают за полную отмену санкционных механизмов в период общей борьбы с коронавирусом», — написал Медведев.

Он отметил, что, по всей видимости, борьба с COVID-19 «не является приоритетом американских властей», для которых приоритетнее «публично понажимать на клавиатуру любимой санкционной политики» и в конце срока своего правления «затвердить повестку дня» приходящей администрации: «Ну, а внешние санкции… Их влияние на изменение политики России и Китая известно. Оно стремится к нулю».

Читайте развитие сюжета: В Госдуме осудили новые санкции США