Москва, , 12:49 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций и физических лиц, получающих иностранное финансирование и участвующих в политической деятельности на территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Инициатива была доработана ко второму чтению. В частности, конкретизируется понятие «политической деятельности», чтобы избежать двойного толкования. Кроме того, прописывается, какая деятельность не относится к политической — деятельность в сфере науки, культуры, искусства, защиты материнства, детства, защиты животного мира, спорта, благотворительная деятельность.

«Более четко и точно обозначено, какая именно деятельность не относится к политической», — отметил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Таким образом, по его словам, нормы закона не затрагивают большинство НКО.

Изменениями ко второму чтению разрешается физлицам-иноагентам участвовать в общественных советах при федеральных органах власти.

Маркировку материалов иноагентов предлагается отнести к обязанности СМИ, блогеров эта норма не коснется.

Требования, применяемые в отношении НКО-иноагентов, распространяются на деятельность физических лиц и незарегистрированных общественных объединений, которые участвуют в политической жизни России с использованием зарубежного финансирования.

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