Москва, , 12:48 — REGNUM Введённые в отношении российских компаний санкции США являются бездоказательными. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя ввод санкций со стороны США в отношении российских и китайских предприятий.

«А вообще, эти бездоказательные ограничения просто блокируют международный товарообмен и свободу торговли, устраняют возможных конкурентов. И это явно не имеет отношения ни к внутренним проблемам развития США, ни к мнимым угрозам со стороны России и Китая», — написал Медведев.

Он отметил, что по своей сути введённые санкции — это «злоупотребление понятием «национальная безопасность» в угоду той части американского политистеблишмента, который зарабатывает очки на раздувании в США русофобии и синофобии».