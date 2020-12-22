Кемерово, , 12:45 — REGNUM В Кемеровской области даже в пики заболеваемости COVID-19 сбоя системы здравоохранения не было. Об этом на пресс-конференции сегодня, 22 декабря, сообщил глава региона Сергей Цивилёв.

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«Всегда оставались свободные койки, не менее 10% свободного коечного фонда, половина из них была с кислородом. Все они были ориентированы на работу с COVID-19, — отметил Цивилёв. — Промышленность тоже работала на здравоохранение: мы сами производили рециркуляторы, клапаны для ИВЛ, СИЗы, оборудование для лабораторий, кровати для больных. Мы привлекали для работы наших студентов-медиков, передавали машины администраций разных уровней для выездов к пациентам на дом. Мы разделили потоки пациентов в поликлиниках. Мы продолжали оказывать плановую помощь. Да, решать проблемы приходилось в ручном режиме, но предела наша система здравоохранения не достигла. Система здравоохранения не задохнулась».

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области, по состоянию на утро сегодня, 22 декабря, за прошедшие сутки выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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