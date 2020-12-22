Москва, , 12:44 — REGNUM Россия настолько привыкла к американским санкциям, что новые ограничительные меры со стороны Вашингтона Москва уже не замечает, заявил 22 декабря вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Мы уже привыкли к этому, даже не замечаем», — сказал Борисов, отвечая на вопрос о возможных последствиях санкций для оборонно-промышленного комплекса.

Вице-премьер рекомендовал спрашивать у США, какие они цели преследуют, вводя новые санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство торговли США опубликовало список российских и китайских организаций, которые ограничат в сотрудничестве с американскими контрагентами — поставщиками продукции военного назначения.

В него вошли в том числе Минобороны РФ, Служба внешней разведки России, «Ростех», Рособоронэкспорт, Объединённая авиастроительная корпорация, «МиГ», «Гражданские самолёты Сухого», «Туполев», специальный лётный отряд «Россия» и другие.

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