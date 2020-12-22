Москва, , 12:43 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о реновации в России, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря. Речь идет о комплексном развитии территорий, за основу была взят московский опыт реновации.

Законопроектом предусматривается универсальный механизм развития городских территорий, который позволяет комплексно обновить городскую застройку, привлечь внебюджетные источники, а также учесть как положительный, так и отрицательный опыт практической реализации существующих программ.

Вместе с тем инициатива, внесенная в Госдуму группой сенаторов во главе с Николаем Журавлёвым, вызвала широкий общественный резонанс, в частности, документ создавал риск того, что будут нарушаться права людей на достойную компенсацию за свое жилье: если человек не соглашается в течение 90 дней на предоставленное ему новое жилье, его просто выселяют из квартиры на улицу.

«В первом чтении законопроект вызвал большое количество замечаний депутатов, экспертов, поэтому мы приняли решение совместно с правительством и экспертным сообществом доработать его ко второму чтению. В результате этой большой работы к законопроекту поступила 131 поправка, 58 из них рекомендованы к принятию. В первую очередь, эти поправки, эти предложения направлены на защиту прав собственников», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект был доработан ко второму чтению. Так, ко второму чтению из законопроекта ушел еще один резонансный вопрос — требование о включении в программу территорий, в границах которых не менее 50% земель занимают аварийные дома.

Доработаны нормы, касающиеся возмещения ущерба при включении дома в комплексную застройку. Собственникам квартир в домах, включенных в границы подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки, взамен освобождаемых ими жилых помещений предоставляется возмещение, включающее в себя рыночную стоимость жилого помещения, общего имущества в многоквартирном доме, в том числе земельного участка, на котором он расположен, с учетом доли собственника в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику его изъятием, в том числе упущенную выгоду. По заявлению собственника ему предоставляется взамен освобождаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

Кроме того, законопроектом предусматривается обязательное выявление мнения жителей, как на стадии публичных слушаний (по ПЗЗ и ППТ), так и при включении в программу. Таким образом, граждане смогут высказывать свое мнение о программе на двух этапах. Более того, даже проголосовав за участие в программе у дома будет фактически еще год на то, чтоб изменить свое решение и из программы выйти.

Для включения многоквартирного дома в границы комплексного развития территории необходимо провести собрание в соответствии с Жилищным кодексом РФ, проголосовать «за» должны не менее чем 2/3 собственников и нанимателей жилья от общего количества их голосов.

Комплексное развитие поделено на четыре вида: жилая застройка, нежилая застройка, незастроенные территории, а также комплексное развитие по инициативе правообладателей. При этом устанавливаются исключения, прописывается, когда включение в программу комплексной застрой невозможно: речь идет, например, о земельных участках с жилыми домами блокированной застройки, объектами ИЖС, садовыми домами (если они не признаны аварийными или не соответствуют критериям, определяемым субъектом на основании высокой степени их физического износа или отсутствия централизованных систем инженерно-технического обеспечения).

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