Москва, , 12:42 — REGNUM В США наблюдается волна прощальной активности со стороны действующей администрации Белого дома. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя ввод санкций со стороны США в отношении российских и китайских предприятий.

«Администрацию Белого дома накрыла волна прощальной активности. Надо успеть ввести новые санкции в отношении большего числа российских и китайских компаний. Под раздачу попали и органы исполнительной власти, что само по себе глупо, поскольку они в любой стране создаются для управления государством, а не для коммерческой деятельности», — написал Медведев.

По его словам, «следуя этой ущербной логике», России и Китаю нужно «наказать Госдеп», а также «приостановить внешние связи» с США.