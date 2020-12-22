Москва, , 12:42 — REGNUM Россия отреагировала на санкции Евросоюза, которые он ввёл в отношении РФ из-за ситуации с якобы имевшем место отравлением российского блогера Алексея Навального. Об этом 22 декабря заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что в него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС.

В МИД РФ подчеркнули, что эти ограничения введены согласно Федеральному закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ.

Также сообщается, что ноты МИД России, информирующие о данном шаге, были вручены главам дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции, а также направлены в представительство ЕС в Москве.

В министерстве пообещали и впредь давать «адекватный ответ» на «недружественные акции со стороны западных стран» и впредь будут получать адекватный ответ.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным власти Евросоюза ввели санкции в отношении шестерых граждан России и научного института. Их активы были заморожены, также им запрещён въезд на территорию стран ЕС,

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