Минск, , 12:44 — REGNUM Каждый желающий житель Белоруссии получит доступ к вакцине от COVID-19. Об этом 22 декабря заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам разработки противовирусных вакцин и локализации производства иностранных вакцин, его слова приводит агентство БелТА.

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"Вне зависимости от того, выйдем ли мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало — страна будет обеспечена вакциной, и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ», — сказал белорусский лидер.

Также он отметил, что в первую очередь вакцинацию пройдут наиболее уязвимые слои населения страны — пожилые люди, медики, учителя, торговые работники, и добавил, что власти страны обязаны это сделать и всегда смогут найти для этого средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря белорусский министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил, что вакцинация жителей Белоруссии от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» стартует в январе 2021 года.