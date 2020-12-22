Джакарта, , 12:36 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо официально объявил о перестановках в кабинете министров в Государственном дворце в Джакарте 22 декабря 2020 года, сообщает CNN Indonesia.

«В этот счастливый день я вместе с вице-президентом хотел бы объявить новых министров, которые войдут в состав передового кабинета Индонезии», — заявил глава государства.

Издание отмечает, что разговоры о перестановках в кабинете министров возникли после того, как два министра были задержаны по подозрению в коррупции.

Известно, что новые должности в кабинете министров Индонезии получили по крайней мере шесть политиков.

Мэр города Сурабая Три Рисмахарини назначена на должность министра социальных дел страны. Сандиага Уно станет министром туризма и творческой экономики.

Кроме того, Якут Чолил Кумас, мусульманский деятель, возглавляющий молодежное движение Ансор, займет пост министра религии Индонезии.

Президент также назначил заместителя министра обороны Вахю Сакти Тренггоно министром морских дел и рыболовства.

Буди Гунади Садикин заменил Теравана Агуса Путранто на посту министра здравоохранения страны. Ранее Буди Гунади Садикин занимал пост главы компании PT Inalum, а также был заместитель министра по делам государственных предприятий Индонезии.

Глава государства назначил Мухаммеда Лютфи на должность министра торговли страны, которую ранее занимал Агус Супарманто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии рассказал о росте экономики страны в течение 2020 года.

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