Кемерово, , 12:35 — REGNUM В кемеровском медуниверситете на 30% увеличено количество бюджетных мест. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв на пресс-конференции сегодня, 22 декабря, отвечая на вопрос про меры поддержки и привлечения медицинских кадров.

«В медколледже добавили 50 бюджетных мест в этом году. Работаем над тем, чтобы с 1 сентября и там, и там добавили ещё бюджетных мест. Но нужно время, чтобы получить этих специалистов. Поэтому мы запустили программы по привлечению специалистов из других регионов: предоставляется региональная выплата 1 млн рублей врачам дефицитных специальностей, есть программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которым переезжающие в село специалисты получают по 1 млн и 500 тысяч рублей соответственно», — уточнил глава региона.

Цивилёв отметил, что в 2020 году в регионе было предоставлено 95 квартир для врачей и 55 — для среднего медперсонала.