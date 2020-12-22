Калуга, , 12:40 — REGNUM Завершён конкурсный отбор членов третьего созыва Молодёжной палаты при городской думе Калуги. В основной состав вошли 25 человек, представители студенчества и рабочей молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет. Все кандидаты, не вошедшие в основной состав палаты, будут включены в кадровый резерв. Присягу избранные члены палаты примут в начале нового, 2021 года, сообщили 22 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги.

В Калуге сформировали Молодёжную палату при Городской Думе Фото пресс-службы Городской Думы Калуги

Каждый из кандидатов представил конкурсной комиссии свой проект, посвящённый реализации инициатив калужской молодёжи. Это были проекты по развитию благотворительности и волонтёрского движения, помощи людям с ограниченными возможностями и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, защите домашних животных, сохранению экологии и памятников истории и культуры родного края, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.

Молодёжная палата при городской думе была образована в 2014 году, она является консультативно-совещательным органом по вопросам подготовки и анализа нормативных правовых актов муниципального образования «Город Калуга» в сфере молодежной политики и вопросов, имеющих важное значение для молодежи.