Париж, , 12:37 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал о законопроекте правительства, призванном внедрить в стране механизмы реагирования на угрозы санитарной безопасности, такие как пандемия вируса SARS-CoV-2.

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В интервью BFM TV во вторник, 22 декабря, Веран заявил, что правительство Франции уже четыре раза передавало на рассмотрение в парламент текст законопроекта о реагировании на угрозы санитарной безопасности.

Как пояснил министр, на данный момент такого закона во Франции не существует, потому что правительству ранее не приходилось «переводить на карантин всю страну».

Парламент должен будет рассмотреть законопроект, который, по словам главы Министерства здравоохранения, призван «предотвратить введение очередного чрезвычайного положения и защитить население», в январе 2021 года.

«Этот документ касается не только пандемии коронавируса, но и любого другого крупного санитарного кризиса. Таким образом, это долгосрочный проект на годы и десятилетия», — резюмировал Веран.

«Но в нем существует статья, которая ограничивает право передвижения по стране», которую парламент требует изменить, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что доволен реагированием правительства страны на вторую волну пандемии вируса SARS-CoV-2.

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