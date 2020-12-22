Киев, , 12:32 — REGNUM Правительство Украины назначило Вадима Мельника главой государственной фискальной службы.

Соответствующее решение было утверждено на внеочередном заседании 21 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня, 22 декабря, представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан сообщил некоторые подробности. По его данным, кабмин назначил нового главу ГФС без конкурса, путем заключения с ним специального контракта о прохождении госслужбы на период действия карантина.

Украинские СМИ по этому поводу отмечают, что Вадим Мельник — налоговик с большим стажем, и еще при президенте Януковиче возглавлял управление расследования особо важных дел (до 2013 года), также работал на высоких должностях в министерстве доходов и сборов. В 2014 году, после госпереворота, стал заместителем начальника главного следственного управления финансовых расследований, а потом и возглавил это управление. В 2016 году подал в отставку и стал соучредителем юридической компании.