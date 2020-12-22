Сеул, , 12:54 — REGNUM Южная Корея заняла 13-е место в рейтинге Индекса интеграционной политики (MIPEX), оценивающем политику стран по адаптации иммигрантов. Об этом говорится на официальном сайте MIPEX.

По результатам исследования, в котором приняли участие 52 страны, Южная Корея набрала 56 из 100 возможных баллов.

Известно, что 13-е место страна Утренней свежести разделила с Великобританией и Исландией.

Между тем, Южная Корея стала лидером среди стран Азии, войдя в первую пятёрку с Японией (47 б.), Китаем (32 б.), Индонезией (26 б.) и Индией (24 б.).

В топ-5 рейтинга вошли Швеция (86 б.), Финляндия (85 б)., Португалия (81 б.), Канада (80 б.), Новая Зеландия (77 б.).

Отмечается, что исследование проводилось по таким критериям как доступ к рынку труда, воссоединение с семьёй, образование, долгосрочное пребывание, участие в политической жизни страны, получение гражданства, защита от дискриминации и доступ к системе здравоохранения.