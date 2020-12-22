Москва, , 12:28 — REGNUM Если Украина, вынашивая провокационные планы в отношении России, рискнет устроить «Перл-Харбор» в Крыму, то глобальная катастрофа для ней неизбежна. Об этом 23 декабря заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик («Единая Россия»).

«Перл-Харбор обернулся для Японии глобальной катастрофой, ответ России в случае подобной провокации будет не менее жесткий», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, эксперты с Украины «рисуют, сидя на диване, фантастические картины разгрома российского флота в Крыму», однако в реальном мире всё происходит по-другому.

Депутат выразил уверенность, что в генеральном штабе Украины знают, чем закончится попытка атаковать объекты в Крыму, в отличие от украинского политолога Зиновия Свереды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 22 декабря, Свереда в эфире телеканала «Прямой» заявил, что Киев должен сменить стратегию обороны на активные действия и военным путём «освободить» Крым и Донбасс.

В качестве конкретных мер военного решения Свереда предложил взорвать Керченский мост и «устроить новый Перл-Харбор» Военно-морскому флоту России.

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