Иерусалим, , 12:17 — REGNUM Старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и глава совета национальной безопасности Израиля Меир Бен Шабат должны прибыть сегодня, 22 декабря, в Марокко из Израиля первым прямым коммерческим рейсом. Об этом сообщает Times of Israel.

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Полет из Тель-Авива в Рабат считается весьма символичным после того, как Марокко 10 декабря объявило «о возобновлении отношений» с Израилем, отмечает издание.

Известно, что первый рейс национального израильского авиаперевозчика «Эль-Аль» с американо-израильской делегацией на борту должен состояться из аэропорта имени Бен-Гуриона 22 декабря.

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Ожидается, что в Рабате делегация подпишет первый пакет документов о сотрудничестве между Израилем и Марокко.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря президент США Дональд Трамп объявил о восстановлении дипломатических отношений между Марокко и Израилем. Тогда же стороны решили возобновить авиасообщение между двумя странами.