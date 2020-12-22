Киев, , 12:15 — REGNUM Власти Украины рассчитывают, что легализация игорного бизнеса принесет в 2021 году в госбюджет страны дополнительные 7,4 млрд грн.

Об этом заявил в интервью одному из изданий украинский министр финансов Сергей Марченко.

Чиновник напомнил, что вопросам узаконивания игорного бизнеса минфин занимался с 2016 года.

«Уже с того времени накопился определенный негатив в части того, почему годами допускалось его функционирование в тени. Теперь мы должны сделать все для того, чтобы эти средства были и пошли на конкретные цели в рамках этой бюджетной программы», — сказал Марченко.

Он также подчеркнул, что соответствующая статья доходов обсуждалась с МВФ и не вызвала возражений у представителей фонда. В целом, отметил Марченко, доходная часть бюджета на 2021-й рассчитана на реальном макропрогнозе и подкреплена детальными расчетами.

Министр заявил, что деньги от легализации игорного бизнеса будут направлены на поддержку культуры, здравоохранения, инфраструктурных проектов и развитие регионов.

ИА REGNUM напоминает, что Рада приняла закон об игорном бизнесе во втором чтении 14 июля, рассмотрев перед голосованием тысячи правок к документу. В свою очередь, Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса 11 августа.