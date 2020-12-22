Москва, , 12:12 — REGNUM В здание российского внешнеполитического ведомства прибыл посол Франции в России Пьер Леви, которого ранее вызвали туда 22 декабря в связи с санкциями Евросоюза в отношении Москвы и ситуацией с блогером Алексеем Навальным.

Как уточняет РИА Новости, также к зданию МИД РФ прибыли постоянный заместитель посла ФРГ в России Беате Гжески и представитель шведского посольства в Москве.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что главы дипломатических представительств Германии, Франции и Швеции в связи с антироссийскими санкциями Европейского союза вызваны в МИД России.