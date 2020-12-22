Париж, , 12:09 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что доволен реагированием правительства страны на вторую волну пандемии вируса SARS-CoV-2.

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В своем интервью изданию L'Express, первая часть которого была опубликована во вторник, 22 декабря, лидер Франции заявил, что «второй карантин является примером эффективности, поскольку нам удалось принять решение в нужное время».

Макрон призвал сограждан оставаться «осторожными», несмотря на то, что Франция стала «одной из европейских стран, наилучшим образом справляющихся с пандемией на данный момент, и все это благодаря активной деятельности, синхронности и работе с населением».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 5797 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,479 млн.

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