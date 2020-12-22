Москва, , 12:04 — REGNUM Главы дипломатических представительств Германии, Франции и Швеции в связи с антироссийскими санкциями Европейского союза вызваны в МИД России. Об этом 22 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегодня в МИД в 11:00 в связи с введением антироссийских санкций ЕС были вызваны главы дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции», — приводит ее слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центре общественных связей ФСБ РФ заявили, что «расследование» Алексея Навального на тему его «отравления» является фальшивкой и элементом заранее спланированной провокации для дискредитации ФСБ России и её сотрудников.

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