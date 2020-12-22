Симферополь, , 11:45 — REGNUM Крымский политолог Владислав Ганжара оценил слова украинского политолога Зиновия Свереды о «Пёрл-Харборе» для России. Для Украины это обернётся катастрофой, заявил Ганжара 22 декабря в беседе с RT.

Если бы некие горячие головы попытались военным путём оспорить принадлежность Крыма России, «это бы закончилось полной катастрофой для украинского государства», полагает Ганжара.

Подобные высказывания сегодня возможны на Украине при поддержке риторики «заокеанских друзей», и украинское общество должно реагировать на них соответствующим образом. Оно прекрасно понимает, чем для их страны может закончиться подобная авантюра, добавил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда заявил, что Киеву стоит перейти к стратегии атаки и захватить Донбасс и Крым. Он предложил «взорвать Керченский мост» и «устроить новый Пёрл-Харбор» российскому флоту.

Читайте также: Украинский политолог предложил «устроить Пёрл-Харбор» флоту России

Читайте развитие сюжета: Глава Крыма оценил слова политолога с Украины о «Пёрл-Харборе для России»