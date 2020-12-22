Вашингтон, , 11:34 — REGNUM Процесс отстранения президента США Дональда Трампа от власти в рамках импичмента был направлен на то, чтобы отвлечь внимание избирателей, демократов и СМИ от нечистых дел сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена Хантера, пишет Фред Лукас в статье, вышедшей 22 декабря в The American Conservative.

Сын избранного президента США Хантер Байден Csis.org

Так, на прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани обрушилась на СМИ за то, что они — складывается такое впечатление — узнали об истории Хантера Байдена только после завершения выборов. Это не так уж далеко от истины, поскольку новостные агентства «левой направленности», такие как New York Times и CNN, с негодованием высмеивали идею освещения этой темы до окончания подсчета голосов.

Безусловно, рассматривать эту тему стало проще, после того как сам младший Байден и переходная команда нового избранного президента официально подтвердили факт начала федерального расследования, но даже это, похоже, подразумевает, что команда Байдена дала разрешение на такое освещение.

В целом же, указывает Лукас, о том, что сын Байдена замешен в той или иной незаконной деятельности во время работы на энергетической компании Burisma, американские СМИ говорили еще до того, как эту тему поднял Трамп. Например, за три дня до скандального телефонного разговора между главой Белого дома и украинским президентом Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля и стал основанием для импичмента Трампу, издание The Washington Post вышло со статьей, в которой бывший украинский прокурор Виктор Шокин заявил о том, что он был снят со своего поста как раз то, что начал расследование против Байдена и Burisma.

Когда же расследование в отношении Хантера Байдена и Burisma стало основой процесса импичмента Трампу, который в разговоре с Зеленским намекнул, что откажет в предоставлении Киеву военной помощи, если не будет инициировано расследование в отношении сына Байдена, американские СМИ напрочь забыли о деятельности младшего Байдена. Любые разговоры на эту тему стали сродни теории заговора или российской дезинформации.

И хотя импичмент ожидаемым образом провалился в контролируемом республиканцами Сенате, без последствий он не прошел, снизив планку начала процесса отстранения президента от власти и сказавшись на исходе президентских выборов 2020 года.

«Опасения, что освещение в СМИ процесса с Хантером Байденом отвлечёт внимание от телефонного разговора Трампа и Зеленского, были неоправданными. Именно импичмент смог отвлечь внимание от целой сети делишек Хантера Байдена. Не стань это основной темой попыток лишить Трампа власти, вполне вероятно, что демократические оппоненты Джо Байдена сделали бы делишки его семьи основной темой», — подчеркнул Лукас.

«Но когда всё стало вращаться вокруг Трампа, даже противники Байдена по праймериз настояли на том, что об этой теме говорить нельзя», — добавил он.

Импичмент, несомненно, сыграл роль в обеспечении выдвижения Байдена демократами, сделав махинации его семьи закрытой для обсуждения темой.