Джакарта, , 11:29 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл с визитом в столицу Индонезии Джакарту, сообщает Sindonews.

«Это первый двусторонний визит министра иностранных дел Турции за последние 15 лет, который совпал с празднованием 70-й годовщины установления дипломатических отношений между Индонезией и Турцией», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции 22 декабря 2020 года.

«Этот визит показывает, что в разгар пандемии партнерство между Индонезией и Турцией продолжает развиваться не только в интересах двух стран, но и всего мира», — продолжила Ретно Марсуди.

Стороны договорились продолжить переговоры по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Турцией. Соглашение продемонстрирует приверженность двух стран открытой, справедливой и свободной многосторонней торговой системе и совместным усилиям по поддержке восстановления экономики после пандемии.

«Что касается инвестиций, мы приветствуем растущий интерес турецких инвесторов к Индонезии», — отметила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Индонезию в будущем году и встретиться с главой государства Джоко Видодо.

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