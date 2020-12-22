Ташкент, 22 декабря 2020, 11:23 — REGNUM Итоги узбекистанского председательства в Содружестве Независимых Государств (СНГ) обсудили президенты Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.
Во время телефонного разговора собеседники отметили высокий уровень туркмено-узбекистанских отношений. Стороны выступили за активизацию межправительственной комиссии для развития промышленной кооперации.
Мирзиёев поддержал инициативу Туркмении в проведении Ашхабадской конференции в рамках Международного года мира и доверия. Стороны согласовали участие узбекистанской делегации в этом мероприятии.