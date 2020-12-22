Париж, , 11:10 — REGNUM Представители Франции и Великобритании могли бы достичь соглашения об открытии границы в среду, 23 декабря. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщает BBC.

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Правительство Франции запретило транспортное сообщение с Великобританией в 00:00 по местному времени (GTM+1) 20 декабря из-за появления на Британских островах нового, более заразного штамма SARS-CoV-2.

Как уточняют журналисты, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается начать масштабную кампанию тестирования на коронавирус водителей грузового транспорта, направляющихся во Францию. Франция же будет допускать на свою территорию только тех, кто предоставит отрицательный тест на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Франции запретили въезд на территорию страны лиц и торгового транспорта, прибывающих из Великобритании, в связи с распространением нового, более заразного вида коронавируса.

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