Душанбе, , 11:07 — REGNUM Опыт Таджикистана в достижении мира после гражданской войны может быть полезен для мирного урегулирования в Афганистане. Об этом сообщает агентство Asia-Plus со ссылкой на политолога Сади Юсуфи.

По его словам, вовлечение Душанбе в урегулирование ситуации в Афганистане сделает афганский мирный процесс более всеобъемлющим и обдуманным. Эксперт отметил, что страны Туркестана заинтересованы в мирном урегулировании и повышение безопасности на своих южных границах.

Политолог Шерали Ризоён добавил, что Кабулу важно получить одобрение по мирному процессу от всех своих соседей. Он считает, что развитие сотрудничества Афганистана со странами Туркестана создаст дополнительные возможности для региона.

Напомним, 21 декабря в Душанбе прибыл председатель высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла.