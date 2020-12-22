Москва, , 11:27 — REGNUM Российский президент Владимир Путин наделил правительство полномочиями по подтверждению оснований для предоставления отсрочки или рассрочки по уплате ввозных таможенных пошлин и налогов, подписав соответствующий закон. Документ опубликован 22 декабря на официальном портале правовой информации.

Закон в частности касается товаров, перемещенных через границу ЕАЭС без уплаты пошлин, налогов, с нарушением запретов и ограничений, или обнаруженных таможенными органами после приобретения на территории ЕАЭС. Совершение таможенных операций с ними регулируется правом союза, а не актами Министерства финансов РФ.

В документе оговорены случаи, когда таможенные органы вправе проводить контроль с проверкой документов через ведомственную информационную систему без участия должностных лиц. Также определены случаи, при которых не представляется статистическая форма учета перемещения товаров. Это товары, перемещаемые физическими лицами, товары, которые необходимо декларировать в соответствии с международными договорами, а также об отдельные категории товаров, определяемые правительством РФ.

Российский Минфин более не будет определять требования к отечественной организации для признания ее информационным оператором по обмену документами и сведениями в электронной форме с использованием собственной информационной системы. Речь идёт об обмене между заинтересованными лицами и информационной системой таможенных органов. Федеральная таможенная служба РФ сможет устанавливать порядок подключения информсистемы оператора к системе таможенных органов.