Киев, 22 декабря 2020, 11:08 — REGNUM Новым замглавы офиса президента Украины стала Юлия Свириденко. Соответствующие указы президента Украины Владимира Зеленского опубликованы 22 декабря на официальном сайте главы государства.
Указом №580 уволена прежний заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив.
Напомним, ранее Свириденко занимала должность первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Юлия Ковалив сообщила о своём уходе с поста заместителя главы президента на своей странице в социальной сети Facebook.
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