Киев, , 11:08 — REGNUM Новым замглавы офиса президента Украины стала Юлия Свириденко. Соответствующие указы президента Украины Владимира Зеленского опубликованы 22 декабря на официальном сайте главы государства.

Указом №580 уволена прежний заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив.

«Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя офиса президента Украины», — сказано в указе №581.

Напомним, ранее Свириденко занимала должность первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Юлия Ковалив сообщила о своём уходе с поста заместителя главы президента на своей странице в социальной сети Facebook.

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