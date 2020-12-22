Киев, , 11:06 — REGNUM Киев должен сменить стратегию обороны на активные действия и военным путём «освободить» Крым и Донбасс. С таким призывом в эфире телеканала «Прямой» выступил украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда.

Читайте также: На Украине вновь планируют силовой прорыв границы с Крымом

По мнению эксперта, действующий формат переговоров в рамках «нормандской четверки» не даёт нужных результатов, а Германия и Франция неоднократно меняли свои позиции. Поэтому, уверен Середа, к этому процессу следует подключать США и Великобританию.

«Кроме того, желаем мы того или нет, Украина должна иметь свою стратегию атаки», — заявил политолог, подчеркнув, что Украина должна отойти «от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнёров».

Ранее по теме: Украинский экс-дипломат призвал забыть о переговорах и отобрать Крым силой

В качестве конкретных мер военного решения Свереда предложил взорвать Керченский мост и «устроить новый Перл-Харбор» Военно-морскому флоту России.

Как сообщало ИА REGNUM, призывы со стороны Украины взорвать Крымский мост звучат не в первый раз. Так, депутат Верховной рады Игорь Мосийчук ранее назвал мост «объектом для уничтожения». Также неоднократно звучали предложения «силового захвата» Крыма, который, как полагает официальный Киев, Россия якобы незаконно присоединила к своей территории. В том, что Украина должна провести военную операцию по захвату полуострова, в частности, уверен бывший представитель Киева на переговорах по Донбассу Роман Бессмертный.