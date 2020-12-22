Москва, , 11:04 — REGNUM Новые ограничения на экспорт со стороны США в отношении предприятий ракетно-космической отрасли России являются глупыми и незаконными, заявил 22 декабря глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Они (ограничительные меры) незаконны, впрочем, как и все ранее вводимые против российских физических и юридических лиц санкции», — сказал Рогозин.

По его словам, данные меры «глупы», так как к «конечным военным пользователям» произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство торговли США опубликовало список российских и китайских организаций, которые ограничат в сотрудничестве с американскими контрагентами — поставщиками продукции военного назначения.

В него вошли в том числе Минобороны РФ, Служба внешней разведки России, «Ростех», Рособоронэкспорт, Объединённая авиастроительная корпорация, «МиГ», «Гражданские самолёты Сухого», «Туполев», специальный лётный отряд «Россия» и другие.

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