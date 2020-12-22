Стокгольм, , 11:27 — REGNUM 22 декабря члены правительства Швеции, контролируемого «Социал-демократами» и «Зелеными», сядут за стол переговоров с «Либералами» и «Центристами» с целью начала подготовки реформы по переподчинению общеобразовательных школ центральному правительству. Об этом сообщила местная газета Dagens Nyheter.

Прошло более 30 лет с момента перевода школ в ведение муниципалитетов, однако теперь правительство и две парламентские партии намерены вновь вернуть общеобразовательные учреждения под контроль государства. Данная реформа охватит все типы школ, кроме учреждений дошкольного образования и вечерних курсов для взрослых.

Одним из инициаторов огосударствления школьного образования стали «Либералы».

»Более 20 лет мы работаем над ре-национализацией школы, потому что считаем, что перевод школ под муниципальный контроль оказался плохим. С каждым годом мы теряем множество детей, которым более не гарантируется получение наилучшего качества образования, получаемого в школах Швеции», — заявила лидер партии Нямко Сабуни.