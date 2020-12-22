Стокгольм, , 10:57 — REGNUM Мутировавший коронавирус снова подвергает испытанию сплоченность стран Евросоюза (ЕС). В последние дни участники интеграционного объединения быстро ввели запреты на въезд из Великобритании. Однако решения, принятые на национальном уровне, различаются. Вопрос только в том, смогут ли брюссельские власти их скоординировать, чтобы избежать хаоса? Об этом в своей статье сообщила журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Пиа Грипенберг.

«С появлением нового штамма коронавируса, который, кажется, является наиболее распространенным в Великобритании, координация и солидарность снова проверяются на прочность. В эти выходные Нидерланды первыми запретили въезд пассажирам, прибывающим авиарейсами из Великобритании. Бельгия, Италия и другие последовали этому примеру. В воскресенье (20 декабря — прим. ИА REGNUM) между государствами — членами ЕС была проведена незапланированная встреча с целью координации усилий …» — отметила она.

«Однако выбранные странами меры не совпадают полностью. Нидерланды прекратили авиасообщение из Великобритании до 1 января. Бельгия приостановила авиарейсы и железнодорожное сообщение на 24 часа с возможным продлением. Дания прекратила международное сообщение на два дня. Франция также прекратила грузовые перевозки. И так далее. При этом новый штамм коронавируса уже был частично обнаружен в Нидерландах, Бельгии и Дании. Приведет ли это, в свою очередь, к тому, что другие страны ЕС, например, в Центральной и Восточной Европе, снова закроют свои границы?» — написала Грипенберг.

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